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- 15 TEMMUZ ŞEHİDİ İLHAN VARANK KABRİ BAŞINDA ANILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 15:09 | Son Güncelleme

  5 Temmuz Şehidi Prof.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL (DHA)
5 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank, Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda bulunan kabri başında anıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen ağabeyi Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı. Anma törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve çok sayıda vatandaş yer aldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma İlhan Varank için dualar okunması ve karanfil bırakılmasıyla sona erdi

Görüntü Dökümü:
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-Şehit İlhan Varank'ın kabrinden ve ziyaretten detaylar
-Şehzadebaşı Camii'nden detaylar

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