 15 Temmuz şehidi İlhan Varank kabri başında anıldı

Özgür Deniz KAYA-Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL (DHA) - 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank, Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda bulunan kabri başında anıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen ağabeyi Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı. Anma törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve çok sayıda vatandaş yer aldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma İlhan Varank için dualar okunması ve karanfil bırakılmasıyla sona erdi
(FOTOĞRAF)
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