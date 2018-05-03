15 Temmuz şehidi Kaplan adına hatıra ormanı oluşturuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Sedat Kaplan adına memleketi Trabzon'da hatıra ormanı oluşturuldu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar Gençlik Kolları üyeleri ile Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki alana fidan dikti.

Genç, burada yaptığı konuşmada, Ortahisar'ı daha iyi bir geleceğe kavuşturmak ve daha yaşanabilir hale getirmek için "Bir Fidan, Bir İnsan" kampanyası gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kampanya kapsamında ilçenin çeşitli noktalarında fidan dikimi yapıldığını belirten Genç, şehrin en önemli yerleşim alanlarından Çukurçayır Mahallesi'nde de aynı faaliyetin devam ettiğini aktardı.

Genç, çocuklara güzel bir yaşam alanı oluşturmak amacı taşıdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugünkü etkinliğimizin nadide bir amacı daha var. Burada, teşkilatımızdan olan 15 Temmuz'da şehit verdiğimiz Sedat Kaplan kardeşimizin manevi hatırasına uygun bir çalışmayı yapıyoruz. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Burada güzel bir hatıra ormanı oluşacağı kanaatindeyim."