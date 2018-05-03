HABER

15 Temmuz şehidi Kaplan adına hatıra ormanı oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 16:15 | Son Güncelleme

Kanser tedavisi gördüğü Ankara'da, darbe girişimine tepki gösterdiği sırada silahla vurularak şehit edilen Sedat Kaplan adına memleketi Trabzon'da fidan dikildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Sedat Kaplan adına memleketi Trabzon'da hatıra ormanı oluşturuldu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar Gençlik Kolları üyeleri ile Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki alana fidan dikti.

Genç, burada yaptığı konuşmada, Ortahisar'ı daha iyi bir geleceğe kavuşturmak ve daha yaşanabilir hale getirmek için "Bir Fidan, Bir İnsan" kampanyası gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kampanya kapsamında ilçenin çeşitli noktalarında fidan dikimi yapıldığını belirten Genç, şehrin en önemli yerleşim alanlarından Çukurçayır Mahallesi'nde de aynı faaliyetin devam ettiğini aktardı.

Genç, çocuklara güzel bir yaşam alanı oluşturmak amacı taşıdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugünkü etkinliğimizin nadide bir amacı daha var. Burada, teşkilatımızdan olan 15 Temmuz'da şehit verdiğimiz Sedat Kaplan kardeşimizin manevi hatırasına uygun bir çalışmayı yapıyoruz. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Burada güzel bir hatıra ormanı oluşacağı kanaatindeyim."

AK Parti Ortahisar Gençlik Kolları Başkanı Behlül Karakaş ise şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin 15 Temmuz gecesi yaşadığı hain darbe girişiminde Ankara'da şehit olan, teşkilatımızın içerisinden yetişen rahmetli Sedat Kaplan adına hatıra ormanı oluşturacağız. Bu vesileyle bir kez daha demokrasi kahramanımız şehit Kaplan'ı rahmetle ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz gecesi şehadet makamına nail olan tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyor, gazilerimize şifa diliyoruz."

Konuşmaların ardından katılımcılar fidan dikti.

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrıKılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı
Dört parti ittifakta anlaştıDört parti ittifakta anlaştı
Aşkları önce tez ardından belgesel oldu!Aşkları önce tez ardından belgesel oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz şehidi Sedat Kaplan hatıra ormanı Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

İlginizi Çekebilir

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.