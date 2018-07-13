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15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz, kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz, kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Mustafa Cambaz, kabri başında anıldı.

Darbe girişimi sırasında Çengelköy Karakolu yakınlarında, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Yeni Şafak Gazetesi Fotomuhabiri Mustafa Cambaz için Çengelköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

Programa, Cambaz'ın ailesi ve yakınları, Albayrak Holding Üst Yöneticisi (CEO) Doç. Dr. Ömer Bolat, Albayrak Holding İcra Kurulu Üyesi Mesut Muhammet Albayrak, Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca, Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan, Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ile çalışma arkadaşları katıldı.

Cambaz'ın kabri başında Yasin suresi okundu ve bütün şehitler için dua edildi. Anma programına katılanlara lokum dağıtıldı.

Albayrak Holding Üst Yöneticisi Bolat, 15 Temmuz şehitlerini unutmayacaklarını ifade ederek, Cambaz'ın ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

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çengelköy mezarlığı mustafa cambaz

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