15 Temmuz şehidi polis, köyünde anıldı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görev başındayken silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Özel Harekât Polisi Fevzi Başaran, memleketi Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Boyalı köyünde anıldı.
Özel Harekât Polisi Fevzi Başaran'ın şehadetinin yıl dönümü nedeniyle, Boyalı Köyü Muhtarlığı ve şehidin arkadaşları tarafından köy camisinde anma programı düzenlendi. Şehit Fevzi Başaran ve tüm şehitlerin ruhlarına okunan Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve yapılan duaların ardından davetlilere köy konağında yemek ikram edildi. Öğle namazı öncesi Boyalı Köyü Camii'nde okunan mevlide, Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Boyalı Köyü Muhtarı Yaşar Yıldız, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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