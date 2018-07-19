15 Temmuz şehidi polisin eşi de polis oldu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda ikizi Ahmet Oruç ile birlikte şehit düşen Mehmet Oruç'un eşi Kübra Oruç, polis oldu.
Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde bugün düzenlenen törenle 275'i kadın, 764 aday polisliğe ilk adımını attı. Aksaray Valisi Aykut Pekmez, protokol üyeleri ve polis adaylarının ailelerinin katıldığı törende duygulu anlar yaşandı. Törende, 15 Temmuz darbe girişiminde darbeciler tarafından bombalanan Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda ikizi Ahmet Oruç ile birlikte şehit düşen Mehmet Oruç'un eşi Kübra Oruç da yemin ederek polis oldu.
Gelinin mezuniyet törenine katılan şehit babası Ali Oruç, oğulları Ahmet ve Mehmet Oruç'un yazdığı şiirin okunması üzerine duygulandı. Şehit olan evlatları ve polis olan geliniyle gurur duyduğunu belirten Ali Oruç, ''Cenab-ı Allah onlara şehitlik nasip etti. Sonsuz şükürler olsun. Allah'ıma hamdolsun. Ben evlatlarımla gurur duyuyorum. Gelinim de burada mezun oldu. Evladımın bıraktığı yerden devam ediyor. Onun da görevinde başarılar diliyorum" dedi.
FOTOĞRAFLI
Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması
Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı
CHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'den
Trump'tan şoke eden açıklama: 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir
Trans bireyi kadın hapishanesine koyunca ortalık karıştı!
CHP yönetiminden kurultay imzacılarına ilk yanıt!
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum