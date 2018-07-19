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15 Temmuz şehidi polisin eşi de polis oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 21:38 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda ikizi Ahmet Oruç ile birlikte şehit düşen Mehmet Oruç'un eşi Kübra Oruç, polis oldu.

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda ikizi Ahmet Oruç ile birlikte şehit düşen Mehmet Oruç'un eşi Kübra Oruç, polis oldu.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde bugün düzenlenen törenle 275'i kadın, 764 aday polisliğe ilk adımını attı. Aksaray Valisi Aykut Pekmez, protokol üyeleri ve polis adaylarının ailelerinin katıldığı törende duygulu anlar yaşandı. Törende, 15 Temmuz darbe girişiminde darbeciler tarafından bombalanan Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda ikizi Ahmet Oruç ile birlikte şehit düşen Mehmet Oruç'un eşi Kübra Oruç da yemin ederek polis oldu.

Gelinin mezuniyet törenine katılan şehit babası Ali Oruç, oğulları Ahmet ve Mehmet Oruç'un yazdığı şiirin okunması üzerine duygulandı. Şehit olan evlatları ve polis olan geliniyle gurur duyduğunu belirten Ali Oruç, ''Cenab-ı Allah onlara şehitlik nasip etti. Sonsuz şükürler olsun. Allah'ıma hamdolsun. Ben evlatlarımla gurur duyuyorum. Gelinim de burada mezun oldu. Evladımın bıraktığı yerden devam ediyor. Onun da görevinde başarılar diliyorum" dedi.

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