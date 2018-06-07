15 Temmuz şehidinin 2008'deki fotoğrafını eşi fark etti

Emniyet Genel Müdürlüğünün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş yapan motosikletli trafik polislerine ait paylaştığı fotoğrafta, 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde cuntacı askerler tarafından şehit edilen polis memuru Kemal Tosun'un da bulunduğu, eşinin fotoğrafın altına yorum yapmasıyla anlaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan 2008 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosikletli trafik polislerinin geçiş yaptığı bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafın altına bir takipçi, en öndeki polisin şehit edilen eşi Kemal Tosun olduğunu yazdı.

Bunun üzerine harekete geçen Genel Müdürlük yetkilileri, yaptıkları araştırmada söz konusu polisin 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde cuntacı askerler tarafından şehit edilen polis memuru Kemal Tosun, yorumu yapan kişinin de Tosun'un eşi Ayşe Zuhal Tosun olduğunu belirledi.

Zuhal Tosun'un, Genel Müdürlük yetkililerine fotoğrafı görünce sevindiğini ve gururlandığını ilettiği ifade edildi.

Takipçiler de yaptıkları yorumlarla şehit polis Tosun ve diğer şehitleri andı.

Söz konusu fotoğraf kısa sürede 5 binin üzerinde beğeni aldı.

