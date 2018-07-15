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15 Temmuz şehidinin babası: Bugün de olsa yine gönderirdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu, "50 çocuğum olsa o günkü o şartlarda vatan, millet davası için mukaddesat için ırz ve namusumuzu çiğnetmemesi için tamamına 'Orada, o yerde yer alacaksınız' derdim.

15 Temmuz şehidinin babası: Bugün de olsa yine gönderirdim

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu, "50 çocuğum olsa o günkü o şartlarda vatan, millet davası için mukaddesat için ırz ve namusumuzu çiğnetmemesi için tamamına 'Orada, o yerde yer alacaksınız' derdim. Bugün de olsa yine gönderirdim" dedi.
Korkuteli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla darbe girişimi sırasında, Ankara'da şehit olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun kabri başında anma programı düzenlendi. Yazır Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen etkinliğe Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Öznaynak, Kaymakam Erol Tanrıkulu, protokol üyeleri, şehidin babası Osman ile annesi Zehra Ağaroğlu ve şehit aileleri katıldı. Şehitler için Kur'an okunmasının ardından Yasin Naci Ağaroğlu'nun kabrine karanfil bırakılarak, dualar edildi.
Programda konuşan Osman Ağaroğlu, "Küresel, büyük şeytanların yerine alnı secdeli, başı takkeli yerli işbirlikçileriyle darbe teşebbüsüne girişildi; çünkü kale içten fethedilirdi. Türkiye, muhteşem Osmanlı'nın son kalesi, İslam ümmetinin ümit beslediği bir ülkeydi. Gözlerin Türkiye'de olması nedeniyle bu darbeyi yapmayı düşündüler. Bizler de şuurlu Müslümanlar olarak vatanımıza, milletimize göz diken dahili ve harici düşmanlara fırsat vermemek için canımızla malımızla savaşmak, mücadele etmek zorundayız. Bazıları 'Hadi başkalarının çocukları görevliydi, amirdi, memurdu, askerdi, polisti, sen niye çocuğunu oraya gönderdin' diye serzenişte bulunabiliyor, bilinçli veya bilinçsizce. 50 çocuğum olsa o günkü o şartlarda vatan, millet davası için mukaddesat için ırz ve namusumuzu çiğnetmemesi için tamamına 'Orada, o yerde yer alacaksınız' derdim. Bugün de olsa yine gönderirdim. Çünkü bu vatanda düzlüğe ulaşabilmek için birtakım yokuşların kan ter içerisinde çıkılması gerekiyordu" dedi.

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15 Temmuz şehidinin babası: Bugün de olsa yine gönderirdim15 Temmuz şehidinin babası: Bugün de olsa yine gönderirdim15 Temmuz şehidinin babası: Bugün de olsa yine gönderirdim15 Temmuz şehidinin babası: Bugün de olsa yine gönderirdim

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