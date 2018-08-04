HABER

15 Temmuz şehidinin babası son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 14:35 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit edilen muhtar Mete Sertbaş'ın babası Eyüp Sertbaş'ın cenazesi, toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit edilen muhtar Mete Sertbaş'ın babası Eyüp Sertbaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Şakirin Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Sertbaş'ın ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sertbaş'ın yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı namazın ardından Eyüp Sertbaş'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Erzincan'da 23 Temmuz'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 82 yaşındaki şehit babası Eyüp Sertbaş, dün hayatını kaybetmişti.

PARTNERFacebook ve Instagram kullananlar dikkat!Facebook ve Instagram kullananlar dikkat!
Ceyhan Belediye Meclisi'nden, ABD'deki 'kardeş şehir' için iptal kararıCeyhan Belediye Meclisi'nden, ABD'deki 'kardeş şehir' için iptal kararı
İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandıİstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın babası Eyüp Sertbaş şehit edilen muhtar Mete Sertbaş

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.