15 Temmuz şehidinin babası son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit edilen muhtar Mete Sertbaş'ın babası Eyüp Sertbaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Şakirin Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Sertbaş'ın ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sertbaş'ın yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı namazın ardından Eyüp Sertbaş'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Erzincan'da 23 Temmuz'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 82 yaşındaki şehit babası Eyüp Sertbaş, dün hayatını kaybetmişti.

