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15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 08:34 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde helikopterlerin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Cuma Dağ’ın eşi Rukiye Dağ, AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Rukiye Dağ’ın çekilmesine sebep olan konu ise AK Parti’de aday adayları ile mülakat gerçekleştiren, Komisyon Başkanı Mustafa Ataç’ın, Rukiye Dağ’a, “Dulmuşsunuz, eşinizden boşanmışsınız” demesi… Rukiye Dağ'ın açıklamasına göre AK Parti'de adayları değerlendiren Mülakat Komisyonu Başkanı Mustafa Ataç, Dağ'ı kahreden bu sözün ardından forma bakmadığını söyledi.

Bu konuyu sosyal medyadan paylaşan Cuma Dağ’ın oğlu Ahmet Yavuz ise Rukiye Dağ’ın, “Siyasi hayatımı 15 Temmuz’a verilmesi gereken ehemmiyet ve önem gerekçesiyle başlamadan kendi ellerimle bitiriyorum. Hayırlı Uğurlu olsun. 251 şehit 80 milyon da çok küçük bir oran ve varlığımızdan habersiz ama bizle yol alan... Helal olsun... Ben küstüm gidiyorum” ifadelerini aktardı. Rukiye Dağ, dilekçesinde "Emanetleri emanetimiz' dediğiniz şehitlerin emanetini 'emanet dolabında unutmanız'" ifadeleriyle partinin 15 Temmuz şehitlerini unuttuğunu iddia etti.

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