HABER

15 Temmuz şehidinin ismi kütüphaneye verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 20:40 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehidinin ismi kütüphaneye verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Şube Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen'in ismi, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde bir okulun kütüphanesine verildi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Alpaslan İlk ve Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, şehidin adına yakışır bir kütüphane yaptıklarını söyledi.

"Vatanımızın fedakar evlatlarına ne yapsak azdır" diyen Yaşar, şehidin ismini ölümsüzleştirmek istediklerini ifade etti.

Kütüphanede kitap okuyan öğrencilerin Şehit Halil Hamuryen'in hikayesiyle büyüyeceğini anlatan Yaşar, şehitlerin anısını her zaman yaşatacaklarını kaydetti.

Kütüphanenin açılışına, şehidin eşi Özlem Hamuryen, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ve vatandaşlar katıldı.

AK Partili Şentop canlı yayında kahkaha attıAK Partili Şentop canlı yayında kahkaha attı
Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıtMetin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt
Donald Trump'tan çekilme sinyali!Donald Trump'tan çekilme sinyali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi kütüphane Mehmet Şirin Yaşar

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu!

Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu!

24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.