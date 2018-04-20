15 Temmuz şehidinin ismi kütüphaneye verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Şube Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen'in ismi, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde bir okulun kütüphanesine verildi.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Alpaslan İlk ve Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, şehidin adına yakışır bir kütüphane yaptıklarını söyledi.
"Vatanımızın fedakar evlatlarına ne yapsak azdır" diyen Yaşar, şehidin ismini ölümsüzleştirmek istediklerini ifade etti.
Kütüphanede kitap okuyan öğrencilerin Şehit Halil Hamuryen'in hikayesiyle büyüyeceğini anlatan Yaşar, şehitlerin anısını her zaman yaşatacaklarını kaydetti.
Kütüphanenin açılışına, şehidin eşi Özlem Hamuryen, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ve vatandaşlar katıldı.
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