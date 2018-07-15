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15 Temmuz şehit ve gazileri KOSGEB'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 09:09 | Son Güncelleme

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, "15 Temmuz gecesi nasıl canlarımızı ortaya koyarak hainlerle mücadele etmişsek, bundan sonra da KOSGEB olarak üzerimize düşen, bu ülkenin KOBİ'lerini şahlandırarak ekonominin gücüne güç katmaktır" diye konuştu.

15 Temmuz şehit ve gazileri KOSGEB'de anıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak "15 Temmuz gecesi nasıl canlarımızı ortaya koyarak hainlerle mücadele etmişsek, bundan sonra da KOSGEB olarak üzerimize düşen, bu ülkenin KOBİ'lerini şahlandırarak ekonominin gücüne güç katmaktır." ifadesini kullandı.

Uzkurt, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 2. yılı dolayısıyla Türk halkının 15 Temmuz'da imza attığı kahramanlık destanının, KOSGEB'de düzenlenen etkinlikle anıldığını bildirdi. KOSGEB binasında 15 Temmuz şehitleri için yaptırılan anıt alanında, tüm personelin katılımıyla gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okutularak dua edildiğini belirten Uzkurt, Türk halkının ülkesi için canını veren şehitleri asla unutmayacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, büyüklüğüyle tüm ihanetlerin üstesinden gelecek güce sahip olduğunun altını çizen Uzkurt, "Bugün ülkemizi ekonomik olarak bataklığa sürüklemek isteyen, ekonomik notunu düşürerek yabancı yatırımların gelmesini önleyecek adımlar atan ya da yarın aklınıza hiç gelmeyecek başka türlü tuzaklar hazırlayan FETÖ benzeri zihniyetler hep olacaktır. Bu şer odaklarına karşı imanımızla mücadele ettiğimiz gibi çalışarak ve üreterek bu hamleleri ülkece bertaraf etmenin yoluna bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uzkurt, KOSGEB olarak bugüne kadar büyük özveri ve çabayla çalışarak Türkiye'nin gücüne güç katmak için çalıştıklarını ve bu uğurda çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi nasıl canlarımızı ortaya koyarak hainlerle mücadele etmişsek, bundan sonra da KOSGEB olarak üzerimize düşen, bu ülkenin KOBİ'lerini şahlandırarak ekonominin gücüne güç katmaktır. Bu ülkeye olan borcumuzu bir nebze olsun ödemek için KOSGEB ailesi olarak elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. 15 Temmuz vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum ve milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum."

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