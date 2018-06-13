- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına  müze, mescit ve denetleme binası yapılıyor

İbrahim MAŞE- Ali AKSOYER /İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2 polis ile ünlü reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 34 kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağında şehit edilmesinden sonra geçtiğimiz sene Şehitler Abidesi yapılmıştı. Abide beş kollu yıldıza atıfla, Türk üçgenlerinden oluşan, beşgen bir plana oturan yine beşgenden üretilen bir kubbeden inşa edilmişti.

ABİDENİN HEMEN ALTINDA ŞEHİTLER MÜZESİ

15 Temmuz Şehitler Abidesine ilaveten başlatılan 1500 metrekarelik 15 Temmuz Şehitler Müzesinin inşaatı ise köprü girişinde abidenin hemen altında hızla devam ediyor. Abideye gelecekler için bir mescit de planlandı. 180 metrekarelik mescit, Mimar Muharrem Hilmi Şenalp ve ekibi tarafından çizilen müzenin bitişiğinde yer alacak. 15 Temmuz darbe girişiminin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan, köprünün Anadolu yakasında inşa edilen müzede, darbe gecesi gösterilen destansı direniş tüm yönleri ile anlatılacak, 250 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak. Müzenin alt katında; dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirmelerin yapılacak. Müze ve Trafik Merkezinin 15 Temmuz’a kısmen, ağustos ayı sonuna ise tamamen açılması planlanlanıyor.