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- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına  müze, mescit ve denetleme binası yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 15 Temmuz  darbe girişimi sırasında 2 polis ile ünlü reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 34 kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağında şehit edilmesinden sonra geçtiğimiz sene Şehitler Abidesi yapılmıştı.

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına  müze, mescit ve denetleme binası yapılıyor

İbrahim MAŞE- Ali AKSOYER /İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2 polis ile ünlü reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 34 kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağında şehit edilmesinden sonra geçtiğimiz sene Şehitler Abidesi yapılmıştı. Abide beş kollu yıldıza atıfla, Türk üçgenlerinden oluşan, beşgen bir plana oturan yine beşgenden üretilen bir kubbeden inşa edilmişti.

ABİDENİN HEMEN ALTINDA ŞEHİTLER MÜZESİ

15 Temmuz Şehitler Abidesine ilaveten başlatılan 1500 metrekarelik 15 Temmuz Şehitler Müzesinin inşaatı ise köprü girişinde abidenin hemen altında hızla devam ediyor. Abideye gelecekler için bir mescit de planlandı. 180 metrekarelik mescit, Mimar Muharrem Hilmi Şenalp ve ekibi tarafından çizilen müzenin bitişiğinde yer alacak. 15 Temmuz darbe girişiminin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan, köprünün Anadolu yakasında inşa edilen müzede, darbe gecesi gösterilen destansı direniş tüm yönleri ile anlatılacak, 250 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak. Müzenin alt katında; dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirmelerin yapılacak. Müze ve Trafik Merkezinin 15 Temmuz’a kısmen, ağustos ayı sonuna ise tamamen açılması planlanlanıyor.

Müze inşaatı daha önce de bir çok önemli projeye imza atan Hassa Mimarlık tarafından çizildi. Hassa Mimarlığın yaptığı projeler arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve Kültür Merkezi, Tokyo Camii ve Kültür Merkezi, Eminönü Hezarfen Ahmed Çelebi, Katib Çelebi ve Evliya Çelebi İskeleleri, Ataşehir Mimar Sinan Camii, Bostancı Oruç Reis İskelesi, Çengelköy Kerem Aydınlar Mescidi gibi eserler bulunuyor.

İSTANBUL TRAFİĞİ BU BİNADAN KONTROL EDİLECEK

Bu arada eskiden Köprü Koruma Şube Müdürlüğünün bulunduğu yerin ön tarafına ise Trafik Denetleme Şube binası yapılıyor. Yapılan yeni denetleme binası ile tüm İstanbul trafiği görüntülü olarak izlenecek ve tüm trafik mobese kameraları bu binadan yönlendirilecek. Binaların etrafında 15.000m²’lik yeşil alan yer alacak.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına müze, mescit ve denetleme binası yapılıyor

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