15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI…

*Tutuklu sanık eski Binbaşı Ahmet Taştan; "O gece köprüde ateş eden çok unsur vardı. Ben ateş etmedim" -"Er kurtuluş kaya benim tarafımdan vurulmamıştır" Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada tutuklu sanık eski Binbaşı Ahmet Taştan savunmasını yaptı. 15 Temmuz'da köprüde en yetkili ikinci kişi olduğu belirten sanık Taştan darbe girişiminden haberi olmadığını, terör saldırısı nedeniyle kışladan çıktığını iddia ederek "O gece köprüde ateş eden çok unsur vardı. Bu unsurların ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Ben ateş etmedim" dedi. Mağdur ve suçsuz olduğunu söyleyen sanık Taştan, köprüde hayatını kaybeden er Kurtuluş Kaya'yı da kendisinin vurmadığını savundu. HAKİM, SANIK TAŞTAN'I UYARDI Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada ifade veren sanık Ahmet Taştan, "Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" diyerek savunmasına başladı. Sanık Taştan, hakkındaki iddiaların çoğunun görüntülere dayandığını, ancak görüntüleri inceleyemediğini, ağır suçlarla itham edilen biri olarak savunma hakkının kısıtlandığını iddia etti. Mahkeme Başkanı Taner Akıncı da "Serzenişlerini dinlemiyoruz, savunma hakkın kısıtlanmayacak savunmana başlayabilirsin" diyerek sanık Taştan'ı uyardı.

"DARBECİ DEĞİLİM" "OHAL şartlarında savunmamı hazırladım" diyen sanık Taştan, "Her şeyden önce darbeci değilim. Terör örgütü FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Ben suçsuzum" dedi. 15 Temmuz 2016'da Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenci bölük komutanı olduğunu söyleyen sanık Taştan, "Normal bir gündü, olağan dışılık görmedim. Yoğun terör saldırısı olacağını bilgisi geldi. Bu nedenle tabur komutanı, görevlendirildiğimizi, birinci köprüye gitmemizi emretti. Büyük bir terör saldırısı ile karşı karşıya olduğumuzu düşündüm" dedi. "İÇİNDE DARBE KELİMESİ GEÇEN BİR EMİR BANA VERİLMEDİ" Türkiye'de 2016 yılında meydanda gelen terör saldırılarını tek tek sıralayan sanık Taştan, "Ölen ve yaralananlar oluyordu. Öğrenciler izne çıkamıyordu. 15 Temmuz'da da verilen emir ile vatan savunmasından başka bir şey düşünmüyorsunuz. O gün benim aklıma darbe gelmedi. 15 Temmuz'dan önce yapıldığı iddia edilen darbe toplantılarına da katılmadım. İçinde 'darbe' kelimesi geçen bir emir bana verilmedi" diye konuştu. "DARBEDEN HABERSİZ KIŞLADAN ÇIKTIM"

Askerlikteki emir mevzuatının önemini anlatan sanık Taştan, 15 Temmuz'da verilen emri sorgulama yetkisinin olmadığını ifade ederek, "Cep telefonumun şarjı olmadığından o gece ailemle görüşemedim. İnternete giremedim. Darbeden habersiz kışladan çıktım. Oyuna getirilerek, aldatılmamdan dolayı şahsım suçlu sayılamaz. Bu darbe girişiminden asla ve asla haberdar değildim. Terör tehdidi nedeniyle trafiği kontrole gittim. Sorumlu değilim. Komutanın amacını, niyetini bilemem. Üst kademede alınan kararları, en alt kademedeki bilemez. Herkes kendi işini yapar" şeklinde konuştu. Mahkeme Başkanı Taner Akıncı, savunma dışına çıkan sanık Taştan'ı sık sık uyardı. "İDDİA DELİLSİZ VE MESNETSİZDİR" "Köprüde askerlerin açtığı ateş sonucu 34 kişinin şehit olduğu iddiası delilsiz ve mesnetsizdir" diyen Taştan, sadece 12 şehidin üzerinden mermi çekirdeği çıktığını, üzerinden mermi çıkmayan şehitlerin kim tarafından, hangi silahtan çıktığı belli olmayan bir şekilde hayatını kaybettiğini savundu. "KİM SUÇLU, KİM ATEŞ ETTİ, BUNLARIN TESPİT EDİLMESİ GEREKİR?"

Sanık Taştan, "Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Kim suçlu, kim ateş etti bunların tespit edilmesi gerekir. Doğrulara ulaşıldığında müştekiler yakınlarını nasıl kaybettiklerini öğreneceklerdir. O gece köprüde ateş eden çok unsur vardı. Bu unsurların ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Olay yerinde birçok şahıs ateş etmiştir. Köprüde ateş eden önemli unsurlardan biri keskin nişancılardır. Bu keskin nişancıların halka ateş ettiği bilgisi de mevcuttur. Keskin nişancılar da şüphelidir. Burada olmaları gerekirdi" ifadelerini kullandı. "KURTULUŞ KAYA BENİM TARAFIMDAN VURULMAMIŞTIR" 15 Temmuz darbe girişimi gecesi er Kurtuluş Kaya'nın köprüde hayatını kaybetmesine de değinen sanık Taştan, "Kaya benim tarafımdan vurulmamıştır. Hakkımdaki suçlamalar iftiralara dayanmaktadır. Mağdurum. Vatanını canından çok seven biriyim. Vatan haini olarak gösterildim" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 5 saat söz verilen Sanık Taştan, duruşmada 3 saate yakın da müştekilerin ifadelerini okudu. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden sanık Taştan, "Müşteki avukatlarının sorularının hiçbirini cevaplamayacağım" diyerek savunmasını tamamladı.