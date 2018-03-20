15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

Şehit Lokman Oktay’ın polis oğlu müşteki Burak Oktay, olay günü istirahatte olduğunu belirterek, “O gün komiser arkadaşım beni aradı. Üsküdar Çevik Kuvvet’e gittim. Sabaha karşı 04.00 gibi eve döndüm. İki saat uyuduktan sonra saat 06.00 gibi uyandım. Sabah babamın telefonundan annemi aradılar. Babamın köprüde vurulduğunu ama iyi olduğunu söylediler. Annemi alıp, köprüde gişelerin oraya gittim. Ben biliyordum babamın şehit düştüğünü. Babamın cenazesini bizzat köprüde ben teslim aldım. Üzerinden 5 tane kurşun çıktı. Buradaki herkesten şikayetçiyim” dedi.

- "Bizde bilek, onlarda tank, tüfek vardı"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde darbeci tanklarının üzerine motosikletini sürerken kurşunlanarak şehit düşen Yılmaz Ercan’ın eşi İlknur Ercan’ın ifadesi ise duruşma salonundakileri duygulandırdı.

Eşinin, iman sahibi bir insan olduğunu dile getiren Ercan, "Eşim Fetullah Gülen’e ve ona inananlara beddua ederdi. Bir gün bana 'Eğer bir gün ben bunlarla karşı karşıya gelirsem gerekirse kılıçla savaşacağım' dedi. Ben de 'Kılıç mı kaldı? Artık top, tüfek var.' dedim. Neticede öyle oldu. Bizde bilek, onlarda tank, tüfek vardı." ifadesini kullandı.

Olay günü eşinin abdestini alıp Kur’an okuduğu sırada, televizyondaki haberleri izledikten sonra, "Gün bugündür, bu bir darbe, Cumhurbaşkanımızı Menderes gibi idam edecekler." diyerek motosikletine bindiğini kaydeden Ercan, şunları söyledi:

"Eşim küçük Kuran’ını yanına alıp motoruyla Kısıklı’ya gideceğini söylemişti. Gece birkaç kez telefonda konuştuk. O, sonrasında köprüye gitmiş ve orada şehit düşmüş. Bu sanıklar, Çanakkale’de İngiliz’in bile yapmadığını yaptılar. 16 yaşındaki bir çocuğu hem sırtından hem de kalbinden vurdular. Eşimle çocuk yapma hayalimiz vardı. Çocuk yapma hayalimizi elimizden aldılar. Ben bir daha anne olamayacağım. Eşim hiç baba olamayacak. Özellikle sanık Ahmet Taştan’a sesleniyorum. Sen bu sanıkların Yezidisin. Burada, ‘Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim’ dedin. Sen bir Atatürkçü olsaydın onun kurduğu Cumhuriyeti yıkmaya çalışmazdın. Atatürk’ü ağzına alma, o Ulu Önderin arkasına sığınma."