15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

Panzerin yanına gittiğini ve yanındakilerle birlikte Tekbir getirdiklerini söyleyen Keleş, "Birden ateş edildi ve yere yattım. Tarih tekerrürden ibarettir. Bir gün 15 Temmuz yeniden konuşulacaktır. Gaziler ve şehitleri tarih onurla anarken, haşhaşi tohumları olan bunlar hala kendi aralarında gülüşüyor, şehit eşini gördüklerinde hala aynaya iğrenmeden bakabiliyorlar. Bu bir bayrak ve vatan meselesiydi. Elinde bayraktan başka birşey olmayan insanlara ateş ettiler. Gece 02.30 civarında bacağımdan vuruldum. Bir polis elinde kalkanla gelip beni aldı. Ondan gördüğüm sıcaklığı ailemden görmedim." diye konuştu.

- "Eşim kuru canıyla gitti"

Şehit Mehmet Yılmaz'ın eşi müşteki Ayşegül Yılmaz, eşinin her zaman haksızlık ve kötülük karşısında tepki gösteren biri olduğunu belirterek, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Biz Güzeltepe'de oturuyoruz. Evimizle metrobüs durağı arası yürüyerek 1 saat sürer. Eşim her gün işe bu yolu yürüyerek giderdi. O gece de haberleri izleyince köprüye gitmeye karar verdi. Onu ben uğurladım. Kuru bir canıyla gitti. Savaşa gider gibi gitmedi ama köprüye gittiğinde kendisini savaşın ortasında buldu. Olaydan sonra izlediğim bazı görüntülerde eşimi teşhis ettim. Vurulmadan önce gömleğinde kan lekeleri vardı. Demek ki şehit düşmeden önce yaralılara yardım etmiş. Sabaha karşı telefonum çaldı, anlamıştım. Çengelköy'deki hastaneye gitmek için için yola çıktım, yollar kapalıydı. Eşim her gün rızkını kazanmaya gittiği yolda bu kez şehadete erişmişti. Ben canımın yarısını verdim. Hepsinden şikayetçiyim."