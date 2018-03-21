HABER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Gazi Soner Özen: - "Sonradan öğrendiğim kadarıyla üzerimize ateş edenler içinde er Kurtuluş Kaya da varmış. Halka ateş etmekten pişman olmuş ve geri dönmüş, sanıklar da bunun üzerine onu öldürmüş. Eğer bu doğruysa Kurtuluş Kaya beni vuran kişiyse ben o ere hakkımı helal ediyorum" - Şehit eşi Ayşegül Yılmaz: - "Eşim her gün rızkını kazanmaya gittiği yolda bu kez şehadete erişmişti. Ben canımın yarısını verdim. Hepsinden şikayetçiyim" - Gazi İlyas Abuşoğlu: - "Köprüye çıktığımızda büyük bir bayrak taşıyorduk. Bayrağı taşıyanlara ateş ettiler. Bayrağı delik deşik ettiler"

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davaya müşteki ifadeleriyle devam ediliyor.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, müştekilerin ifadeleri alınıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koruma ekibinden şehit Münir Alkan'ın eşi müşteki Aylin Alkan, konuşmakta güçlük çekerek verdiği ifadesinde, sanıkların hepsinin cezalandırılmasını talep etti.

Aylin Alkan, "O gece 'uyudum' diyen, 'havaya sıktım, ateş etmedim' diyen asker üniforması giyip 'korktum' ya da 'ağladım' diyen herkesten şikayetçiyim. Eşim buradaki sanıklar tarafından şehit edildi." ifadelerini kullandı.

Müştekilerden Gazi Hakan Keleş, olay günü saat 22.00 sıralarında televizyondan darbe girişimini öğrenmesi üzerine köprüye gittiğini anlattı.

Panzerin yanına gittiğini ve yanındakilerle birlikte Tekbir getirdiklerini söyleyen Keleş, "Birden ateş edildi ve yere yattım. Tarih tekerrürden ibarettir. Bir gün 15 Temmuz yeniden konuşulacaktır. Gaziler ve şehitleri tarih onurla anarken, haşhaşi tohumları olan bunlar hala kendi aralarında gülüşüyor, şehit eşini gördüklerinde hala aynaya iğrenmeden bakabiliyorlar. Bu bir bayrak ve vatan meselesiydi. Elinde bayraktan başka birşey olmayan insanlara ateş ettiler. Gece 02.30 civarında bacağımdan vuruldum. Bir polis elinde kalkanla gelip beni aldı. Ondan gördüğüm sıcaklığı ailemden görmedim." diye konuştu.

- "Eşim kuru canıyla gitti"

Şehit Mehmet Yılmaz'ın eşi müşteki Ayşegül Yılmaz, eşinin her zaman haksızlık ve kötülük karşısında tepki gösteren biri olduğunu belirterek, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Biz Güzeltepe'de oturuyoruz. Evimizle metrobüs durağı arası yürüyerek 1 saat sürer. Eşim her gün işe bu yolu yürüyerek giderdi. O gece de haberleri izleyince köprüye gitmeye karar verdi. Onu ben uğurladım. Kuru bir canıyla gitti. Savaşa gider gibi gitmedi ama köprüye gittiğinde kendisini savaşın ortasında buldu. Olaydan sonra izlediğim bazı görüntülerde eşimi teşhis ettim. Vurulmadan önce gömleğinde kan lekeleri vardı. Demek ki şehit düşmeden önce yaralılara yardım etmiş. Sabaha karşı telefonum çaldı, anlamıştım. Çengelköy'deki hastaneye gitmek için için yola çıktım, yollar kapalıydı. Eşim her gün rızkını kazanmaya gittiği yolda bu kez şehadete erişmişti. Ben canımın yarısını verdim. Hepsinden şikayetçiyim."

- "Oğlumla gurur duyuyorum"

Şehit Kemal Ekşi'nin annesi müşteki Hayriye Ekşi gözyaşları içinde ifade vererek, "Oğlum göğsünden tek kurşunla vurularak şehit oldu. Vatan, millet, bayrak aşkına köprüye gitmişti. Hakkımı helal etmiyorum. Oğlumla gurur duyuyorum. Bana geride bir onur bıraktı. Burada şehit annesi olarak, bu sanıkların karşısında konuşmak çok ağır geliyor. Hem bu dünyada hem ahirette sanıklardan şikayetçiyim. Arkadaşları, oğlum vurulduğunda yanına gitmek istemişler. 15 dakika yanına gitmesine izin vermemişler. Hastaneye gitmesine bile izin vermemişler. Kan kaybından ölmüş benim oğlum. Benim ciğerimi aldılar. Hepsinden nefret ediyorum." dedi.

- "Beni er Kurtuluş Kaya vurmuşsa hakkımı helal ediyorum"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sağ ayak bileği ve diz kapağından yaralanan müştekilerden Gazi Soner Özen, köprüye çıktığında selaların okunduğunu anımsatarak, selaları duyunca Cumhurbaşkanının şehit edildiğini zannederek endişelendiğini söyledi.

"Ben bu vatan için bacağımı feda ettim. Çocuklarımla oynayamıyorum. Onların istediği şeyleri yapamıyorum" diyen Özen sanıklara dönerek, "Bin kez kendimizi feda ederiz. İstediğiniz kadar gelin, biz buradayız. Beni unutmayın. Beni unutmayın." diye seslendi.

Özen, sonradan öğrendiği kadarıyla kendilerine ateş edenler arasında, er Kurtuluş Kaya'nın bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Halka ateş etmekten pişman olmuş ve geri dönmüş, sanıklar da bunun üzerine onu öldürmüş. Eğer bu doğruysa Kurtuluş Kaya beni vuran kişiyse ben o ere hakkımı helal ediyorum. Ama gerçeği saklayan, memleketi bu hale koyan tüm sanıklardan şikayetçiyim. Bizim elimizde değil taş ve silah, çakıl taşı dahi yoktu."

- "O kadar büyük bayrağı görmemek için kansız olmak lazım"

Müştekilerden Gazi İlyas Abuşoğlu ise ifadesinde, "Köprüye çıktığımızda büyük bir bayrak taşıyorduk. Bayrağı taşıyanlara ateş ettiler. Bayrağı delik deşik ettiler." dedi.

Sanıklardan biri ifadesini tamamlayan Abuşoğlu'na, "Bayrağı görmemiş olabilir miyiz?" diye sordu. Bunun üzerine Abuşoğlu, "O kadar büyük bayrağı görmemek için kansız olmak lazım." yanıtını verdi.

Abuşoğlu, sanık avukatlardan birinin, "Askerler karşıdan mı ateş ediyordu dediniz ama sırtınızdan vurulduğunuzu söylediniz? Nereden ateş ediliyordu?" sorusuna, "Çünkü askerler bayrağa ateş etmiş, bayrağı delik deşik etmişlerdi. Bayrak yere düşmesin diye eğildim, o sırada sırtımdan vuruldum." dedi.

Düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var!Düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var!
Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!
Şok iddia: Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!Şok iddia: Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Abdullah Öcalan'ın yeğeni dahil 17 kişi gözaltına alındı

Abdullah Öcalan'ın yeğeni dahil 17 kişi gözaltına alındı

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

SON DAKİKA! Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili nasıl değerlendirilmeli? Regaip Kandili duası, namazı var mı?

Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili nasıl değerlendirilmeli? Regaip Kandili duası, namazı var mı?

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu anket araştırması yapıyor'

'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu anket araştırması yapıyor'

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.