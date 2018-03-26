15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davanın görüldüğü salona girmek isteyen bir sanık yakınının üzerinde mermi bulundu.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmada müştekilerin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.
Öte yandan duruşmayı izlemek isteyen müşteki ve sanık yakınları da arama noktasından geçtikten sonra salona alınıyor.
Güvenlik görevlileri, duruşmanın yapıldığı binanın girişinde bulunan arama noktasından geçen sanık yakını M.A'nın (20) cüzdanında mermi olduğunu fark etti. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen M.A, güvenlik noktasına götürülerek hakkında tutanak tutuldu.
Üzerindeki merminin "MKE 9 mm" olduğu belirlenen M.A, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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