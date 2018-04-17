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15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına devam edildi - Müşteki Safi: - "Otobüsteki askerlerin darbe olduğunu anlamamaları için cahil olmaları lazım"

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, ifade veren müşteki Erkan Safi, 15 Temmuz'da köprünün kapandığını duyduğunu, sosyal medyadan olayları takip ettiğini, Beylerbeyi'nde olan bir arkadaşının kendisini aradığını ve ya bomba ihbarı ya da kalkışma olduğunu söylediğini anlattı.

Safi, "Ben ise arkadaşıma, 'Askerin herhangi bir bomba ihbarında sokağa çıkmayacağını, bunun kalkışma olduğunu söyledim.' İlk önce Kısıklı'ya, daha sonra köprüye gittim. Ümraniye tarafından köprüye askeri bir otobüsün geldiğini gördük, engellemeye çalıştık. Durması için el işareti yapıyorduk, 'Asker kışlaya' diye söylemlerde bulunduk. Otobüs ise gaza basıp hızlandı." diye konuştu.

Köprüde silah seslerini duyduğunu, yere yattığını, bu sırada yanındaki kişinin karnından vurulduğunu gördüğünü ifade eden Safi, yoğun ateş altında kaldığını, bir çekici aracının arkasına saklanarak siper almaya çalıştığını ve bu sırada vurulduğunu belirtti.

Sanık avukatının, "Otobüsteki öğrencilerin darbeden haberi olabilir miydi?" sorusuna Safi, "Otobüsteki askerlerin darbe olduğunu anlamamaları için cahil olmaları lazım." diye cevap verdi.

Müşteki ve tanıkların ifade vermesinin ardından mahkemeye gelen evraklar okundu.

Duruşma, 20 Nisan'a ertelendi.

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