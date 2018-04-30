15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davaya tanıkların dinlenilmesiyle devam ediliyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bülent Ç, tanık olarak dinlenildi. Olay gecesi görevde olduğunu belirten Bülent Ç, saat 21.00 civarında bazı yolları kapatmaları için anons geldiğini söyledi. Ekip arkadaşlarıyla birlikte önce Göztepe Köprüsü'nü Kartal istikametine kapattıklarını anlatan tanık Bülent Ç, şöyle devam etti: "Bu şekilde beklerken tankların Boğaziçi Köprüsü tarafına gittiğini gördüm. Orada da ekibimiz vardı. Onlara yardım etmek için o tarafa gittik. ZPT bariyerleri yararak arka arkaya geçti. En sonunda 3 araç geçince biz, 1 tank, 2 ZPT'yi durdurabildik. ZPT'nin içinde rütbeli olduğunu düşündüğüm biri vardı. 'Yolu açın biz geçeceğiz.' dedi. 'Emir aldım. Geçemezsiniz.' dedim. Geçeceğiz, geçmeyeceğiz konuşmasının sonunda karar kıldık, orada bıraktılar. Araçları kapatıp üzerine çıktılar. Bir polis arkadaş yanıma geldi. Arkadaki tanklardan biri 'Bizi tutuklayın diyor.' dedi. 'Tamam şurayı halledeyim ilgileneceğim.' dedim. İkna olmak üzereyken orada bıraktım. Bizi gözaltına alın diyenlerin yanına gittim. Tankın üstüne çıktım, konuyu izah ettim. O sırada bir arbede yaşandı. ZPT'ler çalıştı. Uzun namlulu silahlarla aracın içinden havaya ateş etmeye başladılar. 2 ZPT halkın üzerine sürerek kaçtı. Teslim olmak isteyen 5 askeri sivili bir arabaya bindirip karakola götürdüm. Onlardan biri 'Tankın içi mühimmat dolu, vatandaş alıp kullanabilir. dikkat edin.' dedi. Yaşadıklarım bundan ibarettir."

- "Senin aklına, vicdanına hangisi uyuyorsa ona uy" Tanık Mehmet Y. de haber merkezinin komutuyla Göztepe Köprüsü civarındaki Kadıköy yönüne gittiklerini kaydederek, şöyle konuştu: "100-200 metre ileride bir hareketlilik gördük. Tankla ZPT vardı. Diğer tanık Bülent Ç. ile beraber yolun karşısına geçip durdurmaya çalıştık. Tankta, rütbeli olduğunu düşündüğümüz telsizli kişi 'Emir aldık gitmemiz lazım.' diyordu. Bülent de 'Biz de emir aldık, gidemezsiniz. Senin aklına, vicdanına hangisi uyuyorsa ona uy.' dedi. Atletli bir rütbeli çıktı, su istedi. Vatandaşlar su verdi. O esnada Bülent 'Teslim alacağız, oyalamamız lazım.' gibi bir şeyler söylemişti. Oyalamaya çalışırken ben en öndeki tankın üstündeydim, arbede çıktı. Rütbeli basın basın diye bağırarak araçları hareket ettirdi. Uzunçayır'a doğru devam ettik. Durması için havaya ateş ettim ve bağırdım. 'Duramam.' dedi. 'Dur.' dedim. En son yavaşladı ve 'Atla aşağı.' dedi. Aşağı atladım." - "Bir asker itiraz ediyor gibiydi" 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün gişeler tarafındayken kendisine çarpan bir madde nedeniyle ayağının yarıldığını, bu sebeple beton blokun arkasına saklandığını anlatan tanık Aziz S, şunları kaydetti: