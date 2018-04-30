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15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 38. duruşması tamamlandı - Duruşma 2 Mayıs Çarşamba gününe ertelendi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, 15 Temmuz'da köprüde yaşanan olaylarla ilgili bazı videolar izletildi.

Görüntülerde bir sanığın ateş ettiğinin görülmesi üzerine Mahkeme Başkanı Taner Akıncı, sanığın nereye ateş ettiğini sordu. Sanık ise tabelalara ateş ettiğini öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Akıncı, müşteki ve sanık avukatlarına kovuşturmayı geliştirmeye yönelik herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu.

Müşteki avukatları soruşturmayı geliştirmeye yönelik herhangi bir talepleri olmadığını belirtti.

Sanık avukatları ise bazı tanıkların dinlenilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti bazı tanıkların dinlenilmesi talebinin reddine karar vererek, daha önce verilen ve yerine getirilmeyen bazı ara kararlardan da vazgeçilmesine hükmetti.

Müşteki avukatlarının beyanlarının alınması için duruşma, 2 Mayıs Çarşamba gününe ertelendi.

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