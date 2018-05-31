HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 44. duruşması tamamlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumlarında yapılan duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına devam edildi.

Duruşmada, mütalaaya karşı beyanda bulunan olay tarihinde er ve öğrenci olan tutuklu sanıklar, sorumluluklarının olmadığını ileri sürerek darbe girişimine katılmadıklarını öne sürdü.

Mutlak emre itaat nedeniyle havaya ateş açmak zorunda kaldıklarını iddia eden sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğu yönünde savunma yaparak beraat istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere, duruşmayı yarına erteledi.

- İstenen cezalar

Mütalaada 138 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın ayrıca "kasten öldürme" suçundan otuz dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep eden savcı, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Ödemiş'in 4 bin 131 yıldan 6 bin 526 yıla, Taştan'ın 4 bin 161 yıldan 6 bin 578 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Bazı sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılması öngörüldü.

Mütalaada, sanıklar Yunus Emre Köse, Mustafa Bulut, Cengiz Varol, Orhan Can Kayışbacak ve Halil Telli'nin darbe kastıyla hareket etmediğine vurgu yapılarak, bu sanıkların beraatı yönünde karar verilmesi talep edildi.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Şükrü Boydak'ın FETÖ sanığı kızı Elif Bozdağ'a 6 yıl hapisŞükrü Boydak'ın FETÖ sanığı kızı Elif Bozdağ'a 6 yıl hapis
İBB Başkanı Uysal'dan UBER açıklamasıİBB Başkanı Uysal'dan UBER açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü darbe girişimi dava

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

İlginizi Çekebilir

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Barış Coşkun ve Hıdır Doğru öldürüldü

Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Barış Coşkun ve Hıdır Doğru öldürüldü

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

Şükrü Boydak'ın FETÖ sanığı kızı Elif Bozdağ'a 6 yıl hapis

Şükrü Boydak'ın FETÖ sanığı kızı Elif Bozdağ'a 6 yıl hapis

Van merkezli PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Van merkezli PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Taksim’de Gezi Parkı boşaltıldı, yollar kapatıldı

Taksim’de Gezi Parkı boşaltıldı, yollar kapatıldı

LGS öncesi beslenmeye dikkat! Sınav steresine karşı önlemler

LGS öncesi beslenmeye dikkat! Sınav steresine karşı önlemler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.