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15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 21:28 | Son Güncelleme

133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına, sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 49. duruşması tamamlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nda yapılan duruşmada esas hakkında savunma yapan bazı tutuklu sanık er ve öğrenciler, darbe girişimine katılmadıklarını, darbe kastıyla hareket etmediklerini, komutanlarının emrine uyduklarını savundu.

Darbe girişiminin rütbelilerin sorumluluğunda olduğunu öne süren sanıklar beraatlerini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını iddia ederek, sanıkların beraat ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların ve avukatların esas hakkındaki savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.​

- İstenen cezalar

Mütalaada 138 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın ayrıca "kasten öldürme" suçundan 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep eden savcı, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Ödemiş'in 4 bin 131 yıldan 6 bin 526 yıla, Taştan'ın 4 bin 161 yıldan 6 bin 578 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Bazı sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılması öngörüldü.

Mütalaada, sanıklar Yunus Emre Köse, Mustafa Bulut, Cengiz Varol, Orhan Can Kayışbacak ve Halil Telli'nin darbe kastıyla hareket etmediğine vurgu yapılarak, bu sanıkların beraatı yönünde karar verilmesi talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü darbe girişimi dava

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