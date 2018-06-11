15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 51. duruşması tamamlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumlarında yapılan duruşmada esas hakkında savunma yapan bir kısım er ve askeri öğrenci olan sanıklar, darbe girişiminde bulunmadıklarını, terör olayları diye köprüye gittiklerini ifade ederek, suçsuz olduklarını iddia etti.

Darbe girişiminden ve ölen kişilerden rütbelilerin sorumluluğunda olduğunu söyleyen bir kısım sanıklar beraatlarını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık sayısı 137 kişi oldu.

Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatların esas hakkındaki savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.​

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