15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 51. duruşması tamamlandı.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumlarında yapılan duruşmada esas hakkında savunma yapan bir kısım er ve askeri öğrenci olan sanıklar, darbe girişiminde bulunmadıklarını, terör olayları diye köprüye gittiklerini ifade ederek, suçsuz olduklarını iddia etti.
Darbe girişiminden ve ölen kişilerden rütbelilerin sorumluluğunda olduğunu söyleyen bir kısım sanıklar beraatlarını talep etti.
Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık sayısı 137 kişi oldu.
Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatların esas hakkındaki savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.
- İstenen cezalar
Mütalaada 138 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi.
Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın ayrıca "kasten öldürme" suçundan otuz dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep eden savcı, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Ödemiş'in 4 bin 131 yıldan 6 bin 526 yıla, Taştan'ın 4 bin 161 yıldan 6 bin 578 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Bazı sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılması öngörüldü.
Mütalaada, sanıklar Yunus Emre Köse, Mustafa Bulut, Cengiz Varol, Orhan Can Kayışbacak ve Halil Telli'nin darbe kastıyla hareket etmediğine vurgu yapılarak, bu sanıkların beraati yönünde karar verilmesi talep edildi.
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