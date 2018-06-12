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15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 10:59 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların esas hakkındaki savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 52. duruşması başladı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumlarında yapılan duruşmaya 128 tutuklu sanık, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Savunma Bakanlığının avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

- İstenen cezalar

Mütalaada, 138 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın ayrıca "kasten öldürme" suçundan otuz dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Ödemiş'in 4 bin 131 yıldan 6 bin 526 yıla, Taştan'ın 4 bin 161 yıldan 6 bin 578 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Bazı sanıkların da "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılması öngörülen mütalaada, sanıklar Yunus Emre Köse, Mustafa Bulut, Cengiz Varol, Orhan Can Kayışbacak ve Halil Telli'nin darbe kastıyla hareket etmediğine vurgu yapılarak, bu sanıkların beraati yönünde karar verilmesi talep edildi.

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FETÖ

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