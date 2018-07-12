15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası kararı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin açılan davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş'e 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 323 yıl, eski Binbaşı Ahmet Taştan'a da 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 343 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklar Ali Altıner, Erdoğan Nantu, Hüseyin Kaya, Levent Kalelioğlu ve Tugay Çiçek’in "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, bu sanıkların suçlarının "yardım etme" derecesinde olduğu kanaatine vararak verilen cezayı 15’er yıl hapise indirdi.

Sanıklar Abdullilah Sarıtaş, Abdulsamet Altın, Abdurrahim Erden, Adem Buruk, Ahmet Turan Çiftci, Emrah Demir, Emre Kılıç, Fatih Alp, Ferdi Altınok, Ferhat Kaya, Hasan Kale, Hüseyin Arslan, İbrahim Nergiz, İbrahim Sezer, İsmail Yurdakul, İsmet Özkesemen, Kürşat Kulaoğlu, Mehmet Özdemir, Muhammed Ali Aktürk, Muhammed Emin Gençyılmaz, Recep Delice ve Tunahan Kurt’un "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanıkların suçlarının "yardım etme" derecesinde olduğu kanaatine varılmakla, suçun işlenmesindeki özellikler, suça yardımın şekli, kastın yoğunluğu, yardımın suça katkısı gözetilerek, cezalarının ayrı ayrı 17’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına indirilmesine hükmetti.

Darbe girişiminde şehit olan Akın Sertçelik’e yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve İsrafil Koçum'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, şehit Askeri Çoban’ı "kasten öldürme" suçundan, sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahya’ya ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Şehitler Abdullah Tayyib Olçok ve Erol Olçok’a yönelik ‘’kasten öldürme’’ suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür ve Soner Yılmaz, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şehit Kemal Tosun’a yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür ve Soner Yılmaz’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, şehit Köksal Kalmir’e yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahya’yı, şehit Lokman Oktay’ı ‘’Kasten öldürme’’ suçundan Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahyayı, şehit Mehmet Karaaslan’ı ‘’kasten öldürme’’ suçundan Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve Sabri Gür’ü ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Mahkeme, şehit Cemal Demir’e yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahya’yı, şehit Cengiz Hasbal’a yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar, Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür ve Soner Yılmaz’ı, şehit Çetin Can’ı "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabir Gür ve Sait Özkahya’yı, şehit Kemal Ekşi’ye yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve Hamza Yıldız’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Şehit Onur Kılıç'ı "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve Sabri Gür, şehit olan Recep Büyük’ü ‘’kasten öldürme" suçundan Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş, şehit Recep Gündüz’ü "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Sabri Gür ve Hamza Yıldız, şehit Salih Alışkan’a yönelik "kasten öldürme’’ suçundan sanıklar Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişimi sırasında şehit olan Mustafa Kaymakcı’ya yönelik ‘’kasten öldürme’’ suçundan Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahya’ya, şehit Münür Alkan’a yönelik aynı suçtan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür ve Soner Yılmaz’a, şehit Onur Ensar Ayanoğlu’na yönelik ‘’kasten öldürme’’ suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahya’ya ağırlaştırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme, şehit Mahmut Çoşkunsu’yu "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahyayı, şehitler Mehmet Yılmaz’ı ve Muhammet Ambar’ın şehit edilmesine ilişkin de ‘’kasten öldürme’’ suçundan sanıklar Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan’ı ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti böylece, davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'a "anayasayı ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından toplam 35’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, şehit Samet Uslu’yu "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve Sabri Gür'ü, şehit Sevgi Yeşilyurt’a yönelik aynı suçtan sanıklar Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan’ı, şehit Yılmaz Ercan’ı "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Sabri Gür, Sait Özkahya, Mahir Çubuk, Gazi Odacı, Abdullah Sibirlioğlu, Ahmet Bayram, Arif Sun, Emre Pehlivan, Enes Karaduran, Kağan Karalürt, Mehmet Furkan Yavuz, Muhammed Aziz Kaçar, Sefa Güzel, Selahattin Kılıç, Seyit Alp Herdem’i, şehit Timur Aktemur’u "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk ve Sait Özkahya’yı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından Ahmet Taştan'ın 3 bin 343 yıl, Turgay Ödemiş'in ise 3 bin 323 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet davada yargılanan 24 sanığa da yine "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kasten yaralama" suçlarından 56 yıl 6 aydan 3 bin yıla kadar değişen hapis cezası verdi.

- 44 sanık beraat etti

Mahkeme heyeti, haklarında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıklar asteğmen Sezai Zengin ile erler Adem Öztürksoy, Abdullah Kıztanır, Ahmet Işık, Ahmet Kertiş, Ali Alanay, Ali Demir, Aykut Şafak Kaya, Cengiz Varol, Ekrem Avcı, Ener Salcan, Erkan Turgut, Habibullah Şahin, Halil Telli, Hüseyin Talan, Hüseyin Taşlıyol, İbrahim Halil Yıldırım, Lokman Hekim Avcı, Mehmet Emre, Muammer Yıldırım, Muhammed Kırımlı, Muhammed Talip Songur, Muhittin Bozgüney, Murat Görgün, Mustafa Bulut, Mustafa Sezen, Mustafa Yavaş, Okan Alan, Okan Çoban, Orhan Biçen, Orhan Can Kayışbacak, Ömer Börekci, Önder Şişman, Özcan Oduncu, Ramazan Bilici, Ramazan Kösem, Rıdvan Güler, Samet Kırımlı, Samet Yazgaç, Sedat Altan, Tayfun Memiş, Yusuf Yağmur, Yusuf Yılmaz ve Yunus Emre Köse'nin, suç işleme kasıtlarının bulunmaması nedeniyle beraatine karar verdi.