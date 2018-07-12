15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI'NDA KARAR AÇIKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ-Özden ATİK / İstanbul DHA Darbe girişimi gecesi 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar çıktı. 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davada 72 kişi, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'ın şehit olmasından sorumlu tutulan 12 kişi, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eski Yarbay Turgay Ödemiş, o gece köprüden işlenen suçların tamamından sorumlu tutularak toplamda 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme 43'ü er, biri asteğmen 44 sanığın tüm suçlardan beraatine karar verdi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133'ünün tutuklu yargılandığı 143 sanıklı davanın 22. celsesinde kararını açıkladı.

EROL OLÇOK VE ABDULLAH TAYYİP OLÇOK'I ŞEHİT EDENLERE 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET Sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür, Soner Yılmaz'ı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'ı, "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İKİ KİŞİ TÜM ŞEHİTLERİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULDU

Eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan, köprüde meydana gelen 34 ölümden de sorumlu tutuldular. Ödemiş ve Taştan, 34 kişinin şehit edilmesinden sorumlu tutularak 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldılar.

TAŞTAN TÜM SUÇLARDAN SORUMLU TUTULARAK 35 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 3 BİN 343 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILDI

Sanıklardan Turgay Ödemiş köprüde o gece gerçekleşen tüm suçlardan sorumlu tutuldu. Turgay Ödemiş toplamda 35 kez ağırlaştırılmış müebbet, "Adam öldürmeye teşebbüs", "Hürriyeti tahdit" suçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan suçlu bulunarak toplam 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ödemiş'ten sonra en fazla cezayı Ahmet Taştan aldı. Anayasayı ihlal ve 34 şehidin ölümünden sorumlu tutularak 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılan Taştan, diğer suçlardan dolayı da 3 bin 323 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

33 ER VE BİR ASTEĞMEN BERAAT ETTİ

Mahkeme, 43'ü er, biri de asteğmen olmak üzere 44 sanığın tahliyesine karar verdi. Hüküm ile birlikte 34 sanığın da tahliyesine hükmedildi.

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12.07.2018 - 11.58 Haber Kodu : 180712069

