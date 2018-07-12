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15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 72 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133'ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada 9 ay sonra karar çıktı. Mahkeme heyeti, “Anayasayı ihlal" suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu 133 sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki ve izleyici de duruşmaya katıldı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Saat 10.45 'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'n 309. Maddesinde yer alan “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BAZI SANIKLAR “ANAYASAYI İHLAL SUÇUNA YARDIM" SUÇUNDAN CEZA ALDI

Bazı sanıklar da “Anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, bazı sanıklar da 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmü okumaya devam ediyor. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
akillara dünki soma davasi karari gelir....Ne kadar siyasi bi ulke olduk ...tarafsiz dusunelim soma davasinin karari bu davada verilseydi hakimler suan feto dan goz altina alinmisti...
Tam isabet vatana ihanetin suçu aslında idamdır
15 TEMMUZ HAİNLERİ KADAR BU HAİNLERİ YANINDA BESLEYENLERDE SUÇLUDUR.MİT-G.KURMAY BAŞKANININ HALA TALTİF EDİLDİĞİ YERDE SADECE BU KARARLARLA BİZİ ALDATAMAZSINIZ. BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜNDE GARİP MEHMETÇİKLERİMİZDEN GIRTLAKLARI KESİLENLERİNDE HAKKINI SORAN ADALET İSTİYORUM.HAİNE CEZA VERİRKEN MASUMUN HAKKINI GÖZETMEYEN ADALET ASLA ADALET DEĞİL,SİYASETİN DÜMENİNDE FIRILDAK GİBİ BİR SAĞA BİR SOLA DÖNEN PUSULASIZ SERSERİ MAYINDIR.
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