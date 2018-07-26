HABER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının hakimi, istinafa daire başkanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:53 | Son Güncelleme

Kuleli Askeri Lisesi mezunu olan ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara ilişkin davayı karara bağlayan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Taner Akıncı, HSK Birinci Dairesi'nin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle terfi etti - Kara Harp Okulu'ndan "şok mangası"na benzer uygulamaya maruz kalarak ayrılan Hakim Akıncı, terör davalarına bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Daire Başkanlığı'na atandı

İSTANBUL (AA) - ENES CAN - MURAT KAYA - Kuleli Askeri Lisesi mezunu olan ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin davayı karara bağlayan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Taner Akıncı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na atandı.

HSK Birinci Dairesi, Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Ana Kararnameleri ile adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Adli yargı kararnamesine göre, görev yeri değişenler arasında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin davayı 12 Temmuz'da karara bağlayan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Taner Akıncı da bulunuyor.

Hakim Akıncı, terör dava dosyalarına bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na getirildi.

Kuleli Askeri Lisesi'nden 1991 yılında mezun olan hakim Akıncı'nın, Kara Harp Okulu'ndan, FETÖ soruşturmalarıyla gündeme gelen ve örgütle ilgisi olmayan askeri öğrencilerin okuldan uzaklaşmalarının hedeflendiği ''şok mangası''na benzer uygulamalara maruz bırakıldığı, bu baskılara daha fazla dayanamayarak 4 gün sonra okuldan ayrıldığı öğrenildi.

- Diğer atamalar

Aynı kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda çalışan ve birçok FETÖ iddianamesi hazırlayan ayrıca 8 Aralık 2016'da bulunduğu araca DHKP/C'li teröristler tarafından ateş açılan savcı Evliya Çalışkan, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda basın ve spor suçlarına bakan ayrıca Sözcü gazetesi sahibi ve çalışanları hakkındaki davanın iddianamesini hazırlayan savcı Asım Ekren, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilli olarak görevlendirildi.

İstanbul Adliyesi'nde cumhuriyet savcısı olarak görev yapan İsmail Ünsal ve Selahattin Kanbur da İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliklerine atandı.

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı, rahip Brunson'u ziyaret ettiABD'nin Ankara Maslahatgüzarı, rahip Brunson'u ziyaret etti
İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrıİYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bölge Adliye Mahkemesi Taner Akıncı

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti

Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler

Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki

İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

Defineciler suçüstü yakalandı!

Defineciler suçüstü yakalandı!

Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.