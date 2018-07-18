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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 09:01 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Olay yerine sevk edilen emniyet güçleri intihar girişimine müdahale ediyor.

Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş güzergahında köprü demirlerine çıkan bir şahıs, intihar girişiminde bulunuyor. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri intihar girişiminde bulunan şahıs için ikna çabalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü intihar

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