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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Korkuluklara çıkan vatandaşı ikna çalışmaları sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimi nedeniyle Avrupa - Anadolu yönündeki trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
intihar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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