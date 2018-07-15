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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alanı vatandaşlar doldurdu! Gözyaşları sel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 21:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamına geldi. Gündüz saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alana vatandaşlar akın etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program 21.00 sıralarında başladı. Programın açılışında Kur'an-ı Kerim ve şehitlerin adları okundu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen program için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki bölümünde oluşturulan alanı doldurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamına geldi.

NELER YAŞANDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe'de aracından inerek yürüyüşe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler 15 Temmuz Şehitler Makamı'na geldi. Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi.

Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" , "Her Türk asker doğar", "Meclis’te PKK istemiyoruz", "İşte ordu işte komutan" şeklinde sloganlar attı, tekbir getirdi.

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Bazı vatandaşların ay-yıldızlı ve "15 Temmuz’da nöbetteyiz" yazılı tişört giydiği, bazı şehit yakınlarının da şehit fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle alana geldiği gözlendi. Bazı gençler de asker kıyafetleriyle alana geldi.

Alanda vatandaşlar çeşitli yazıların bulunduğu dövizler, pankartlar, şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları taşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının ve ay-yıldızın bulunduğu, üzerinde "Başkan" yazan bayraklar da dikkati çekti. Alanda dört büyük kulübün formalarını giymiş taraftarlar da hazır bulundu.

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15 Temmuz‘da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yönelik bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Turgut Solak’ın adının verildiği zırhlı araç platforma yakın yere konuşlandırılırken, bazı vatandaşlar zırhlı aracın önünde fotoğraf çektirdi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bunu burda aylar öncede yazmıştım "bu ittifak 15 Temmuz gecesi Bozkurt işareti yapanlarla Rabia işareti yapanlar Elele Omuzomuza Tankların uzerine çıktığında kurulmuştu" Afrine giden Tank üzerinde Rabia işareti yapan Mehmetcigi gördüğünde"-artık size dua etmeyecem" diyen Kahpelere inat Millet ittifakını yaptı Afrin harekatında 60 günde 50 şehid vermiştik 15temmuz da ise bir gecede 250 Şehid! ve hâlâ " Tiyatro " diyen Kanı bozuk soysuz kahpeler var Kudurun ulan Kaybetmeye Mahkumdunuz Kaybettiniz
15 Temmuz kimin eseri ki AKP bayram kutluyor 29 ekim çanakkale 30 ağustos artık milli bayramlar bitti cumhuriyet evrildi tayiban rejimi'nin kurulduğu... 15 Temmuz projesi cin alinin içinde olmak istemediği projeymis!.........
allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun
Bu millet var oldukça devletimizi kimse yıkamaz
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