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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 22:45 | Son Güncelleme

Ümraniye-15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 2 araç ağır hasar gördü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

Ayrıntılar geliyor...

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü zincirleme kaza

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