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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne akın akın geldiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 20:13 | Son Güncelleme

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan etkinliklere katılan olan vatandaşlar, etkinlik alanını tamamen doldurdu.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek program için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki bölümünde oluşturulan alanı doldurdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yürüyüş başladı

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15 Temmuz 15temmuz2017 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sahte darbe sahte senaryo. islam dini bu yobazlardan cektigi kadar harçlilardan cekmedi!!!
çakalların nasıl karnı ağrıyordur şimdi.
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