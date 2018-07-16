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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 04:39 | Son Güncelleme

 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilen  "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni" etkinlikleri sonrasında köprü saat 03.20 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.

Ertan KILIÇ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni" etkinlikleri sonrasında köprü saat 03.20 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.

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