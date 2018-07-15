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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 14:37 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI

Gülseli KENARLI

PARTNERSadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz!
Kömür karası akan derenin yanında denize giriyorlarKömür karası akan derenin yanında denize giriyorlar
Batman'da 15 Temmuz şehitleri anıldıBatman'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
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