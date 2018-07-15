15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.00'ten itibaren Anadolu ve Avrupa yakalarında bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi. Etkinlikler süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, metrobüs trafiğine de kapatılacak. İBB'den metrobüs seferleriyle ilgili olarak da açıklama yapıldı.
Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
O-1 Güney Otoyolu Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak akım Büyükdere Caddesi'ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akım verilmeyecek. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından FSM Köprüsü'nü ve Beşiktaş ayrımlarından Sahil Yolu'nu takip ederek Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.
Kuzey transit yoldan gelen akım-TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yan yola verilecek, yan yola verilen akım Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek Şehitler Köprüsü istikametine akım verilmeyecek. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na gitmek isteyen araç sürücüleri, FSM Köprüsü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tünelini kullanabilecek.
D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen akım Güney Çamlıca TEM bağlantı yoluna (Sabiha Gökçen Havalimanı ayrımları) yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akım verilmeyecek. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na gitmek isteyen araç sürücüleri, FSM Köprüsü- Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tünelini kullanabilecek.
Kısıklı Caddesi'nden (Altunizade Köprü üstünden) D-100 Kuzey ve Güneye katılım kapatılacak. Alternatif olarak Kısıklı Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi ve D-100 kullanabilecek.
Mahir İz Caddesi - Altunizade Köprü girişi - Gold Bilgisayar önü Kısıklı istikameti kapatılacak. D-100 güney yolu kullanılabilecek.
Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından Tünel istikameti D-100 kuzeye katılım kapatılacak. D-100 güney yolu kullanılabilecek.
Şile yolu Libadiye kavşaktan Vecdi Diker Tüneli istikameti kapatılacak. Libadiye Caddesi, kullanılabilecek.
Üsküdar Oymacı Sokak ile Kuşbakışı Caddesi Kavşağı'ndan Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak. Oymacı Sokak ve Kısıklı Caddesi kullanılabilecek.
Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı caddeleri istikametine kapatılacak. İcadiye Bağlarbaşı Caddesi, Kısıklı Caddesi kullanılabilecek.
Beylerbeyi'nden Boğaziçi Köprüsü kuzeye katılım kapatılacak. Üsküdar Sahil Yolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, kullanılabilecek.
Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak. Çevreyolu Güney Yol-TEM Otoyolu kapatılacak.
D-100 Kuzey yol Altunizade Köprüye katılım Millet Parkı istikameti kapatılacak. Kısıklı Caddesi, kullanılabilecek.
Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi Kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacak. Alemdağ Caddesi-Bosna Bulvarı-Sütçü İmam Caddesi kullanılabilecek.
Üsküdar Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Bağlar Yolu Caddesi istikameti kapatılacak. Üçpınarlar Caddesi-Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kullanılabilecek.
Üsküdar Kısıklı Emniyet Sokak'tan Nurbaba Sokak Kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacak. Yunus Emre Sokak, kullanılabilecek.
Kandilli Göksu Caddesi ile Hekimbaşı Çiftlik Caddesi Kavşağı'ndan sahil istikametine kapatılacak. Hekimbaşı Çiftlik Caddesi Ümraniye istikameti-TEM Otoyolu, kullanılabilecek.
Kuleli Caddesi Askeri Lisesi önünden Beylerbeyi istikametine kapatılacak. Vaniköy Caddesi-Kandilli Caddesi-Kandilli Göksu Caddesi-TEM Otoyolu, kullanılabilecek.
Güzeltepe Caddesi ile Çengelköy Caddesi Kavşağı'ndan Beylerbeyi istikametine kapatılacak. Güzeltepe Caddesi-Bosna Bulvarı (NATO yolu), kullanılabilecek.
Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi ile Güzeltepe Caddesi Kavşağı sahil istikametine kapatılacak. Güzeltepe Caddesi-Bosna Bulvarı (NATO yolu), kullanılabilecek.
Beylerbeyi Çamlıca Caddesi ile Abdullahağa Caddesi Kavşağı'ndan sahil istikametine kapatılacak. Mehmet Akif Ersoy Caddesi-Bosna Bulvarı (NATO yolu), kullanılabilecek.
Beylerbeyi Eski Çınar Sokak ile Abdullahağa Caddesi Kavşağı'ndan sahil istikametine kapatılacak. Beybostanı Sokak-Mehmet Akif Ersoy Caddesi- Bosna Bulvarı (NATO yolu) kullanılabilecek.
Kuzguncuk Mahallesi Abdullahağa Caddesi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı önü kavşaktan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altı tünel istikameti kapatılacak. Üsküdar Paşalimanı Caddesi Harem istikameti-Avrasya Tüneli-TEM Otoyolu kullanılabilecek.
Şehitler Köprüsü Büyükdere Caddesi katılım noktası kapatılacak. Balmumcu Kavşağı'ndan dönüş yaptırılan araçlar diğer köprü istikametlerine yönlendirilecek.
Şehitler Köprüsü Sait Çiftçi-Yıldız katılım noktası kapatılacak. Sait Çiftçi katılımdan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine akım kapatılacak, Balmumcu istikametine verilerek ikinci-üçüncü köprüye yönlendirilecek.
İBB'DEN METROBÜS AÇIKLAMASI
İETT'den yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Pazar günü saat 14.00'da Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması dolayısıyla güzergahlarda değişiklik meydana gelecek. İşte, o açıklama;
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Anadolu ve Avrupa Geçişleri Pazar Günü Saat 14:00' den itibaren Trafiğe Kapatılacaktır.
METROBÜS FSM ÜZERİNDEN ÇALIŞACAK
Bu Nedenle, Avrupa Yönünden Anadolu Yönüne Gidecek Yolcularımız için, Pazar Günü Etkinlik Bitimine Kadar Zincirlikuyu Koprü Üzerinden 34Z Numaralı Araçlarımız, FSM (2.) Köprü Güzergahı, Çamlıca Bağlantı Yolunu Kullanarak, E5 Karayolu Üzerinden Uzunçayır Kavşagından Dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecektir.
Metrobüs Araçlarımız Söğütlüçeşme -Zincirlikuyu Arası Geliş ve Gidişlerde Ayni güzergahı kullanacaklardır."
İBB'DEN 15 TEMMUZ TEDBİRLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi tedbirler aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü için bir dizi tedbir aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nda düzenlenecek program için alınan tedbirler şu şekilde:
"Miting alanına giren vatandaşlara üç noktadan 90 bin adet kumanya dağıtımı yapılacak, miting alanına köprü trafiğe kapatıldıktan sonra 150 bin su paletlerle dizilecek. Sahnenin olduğu kısımda basın için bir adet mobil büfe, personel için bir adet mobil büfe ve acil durumlar için soğuk araç içerisinde kumanya ve benzeri malzeme bulundurulacak. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programında 47 adet mobil tuvalet hizmet verecek.”
15 Temmuz Günü Edirnekapı Çengelköy ve Karacaahmet Mezarlıklarında mobil iletişim araçları kurularak, mevlit okutulurken meydanlarda bulunan Beyaz Masa iletişim noktaları saat 01.00'e kadar açık olacak. Yerinde çözüm araçları tüm meydanlarda ve etkinlik alanlarında hazır bulunacak. Aksaray 15 Temmuz tanıtım ofisi ve mobil araçlardan bayrak, tişört ve şapka dağıtımı yapılacak.
15 Temmuz Gecesi büyük mücadelelerin verildiği Saraçhane'de ise şehitler için okunan mevlitten sonra cami önünde şerbet dağıtımı, Hamidiye tarafında halka 60 bin adet su dağıtılacak. 10 bin kişilik su, kumanya ve meyve suyu vatandaşlara ikram edilecek. Vatandaşlara bayrak dağıtımı ve ihtiyaç halinde ise hasır dağıtımı da yapılacak. Saraçhane önünde beş noktadan özel kumanya dağıtımı yapılırken anıt açılışından sonra 5 bin kişilik etli pilav, ayran, tatlı da vatandaşlara ikram edilecek.
Öte yandan Edirnekapı Şehitliği'nde 2 mobil büfe, Çengelköy Mezarlığında 1 mobil büfe hizmet verecek. Karacaahmet Mezarlığında ise vatandaşlara yemek dağıtılacak.
AA/DHA
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