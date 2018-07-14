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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

Enver ALAS - Can EROK / İstanbul, DHA - '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşam başlayan çalışmalar devam ediyor.

Enver ALAS - Can EROK / İstanbul, DHA - '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşam başlayan çalışmalar devam ediyor. VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HAZIRLIKLARI DENETLEYECEK 15 Temmuz Şehitler Makamı önünde yapılacak anma programı için 12 dev LED ekran, 7 kademe ses kulesinden oluşan sahne kuruluyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre de yarın İETT otobüsleri Zincirlikuyu'ya D-100 güzergahından ring sefer yapacak. 15 Temmuz Şehitler Makamı, köprü güzergahı ve katılım yollarında da gerekli tedbirleri aldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bugün 15 Temmuz Şehitler Makamı'na gelerek tören için yapılan hazırlıkları yerinde inceleyecek. 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE SAYGI İÇİN 850 KİLEMOTRE PEDAL ÇEVİRDİLER Öte yandan 15 Temmuz Şehitleri Makamı bugünden ziyaretçi akınına uğruyor. İstanbul'un içinden ve dışından gelen gruplar, anıtı geziyor ve dua ediyor. Ziyaretçilerden en ilginci ise Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevirerek gelen Makedon bisiklet sporcu grubu oldu. 15 Temmuz şehitlerine saygı için yaklaşık 850 kilometrelik bir mesafeye pedal çevirerek gelen üç sporcunun İstanbul'daki ilk durakları 15 Temmuz Şehitler Makamı oldu. "15 TEMMUZ'U UNUTTURMAMAK İÇİN BİSİKLETLE GELDİK" Sporculardan Levent Rıfat, 15 Temmuz şehitlerine saygı için iki arkadaşıyla birlikte Üsküp'ten bisikletle geldiklerini belirterek, "6 gün süren bir yolculuğun ardından 850 kilometre bisiklet sürdük. Bu yolculuğumuzun amacı 15 Temmuz'u unutturmamak ve gelecek jenerasyonlara aktarmak adına böyle bir şey yaptık. Biz bisiklet sporcusuyuz ve bunu da bisikletle gerçekleştirdik" diye konuştu. Üç bisikletliyi İstanbul'da misafir eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ise "850 kilometre pedal çevirerek İstanbul'a geldiler. Bugün şehitlerin makamına geldiler. Biz de kendilerine eşlik ediyoruz" diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişimi üzerine de de konuşan Aydın, "Milletimizin şanlı direnişiyle, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Allahımızın yardımıyla bu darbe teşebbüsü püskürtülmüştür. Bundan sonra bu hain emellere karşı milletimizin uyanık, müteyakkız olması adına hazırlıklı olmamız gerekiyor. İşte törenler, çeşitli sanatsal etkinlikler buna matuftur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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