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 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ANMA HAZIRLIKLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ - / İSTANBUL, DHA '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşam başlayan çalışmalar devam ediyor.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ - / İSTANBUL, DHA
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşam başlayan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda son durum havadan görüntülendi.
15 Temmuz Şehitler Makamı önünde yapılacak anma programı için 12 dev LED ekran, 7 kademe ses kulesinden oluşan sahne kuruluyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre de yarın İETT otobüsleri Zincirlikuyu'ya D-100 güzergahından ring sefer yapacak. 15 Temmuz Şehitler Makamı, köprü güzergahı ve katılım yollarında da gerekli tedbirleri aldı.

Görüntü Dökümü
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HAVADAN GÖRÜNTÜ
-15 Temmuz Şehitler Makamı'ndan görüntüler
-Yapılan çevre düzenlemesi
-Sahnenin kurulumu çalışmaları
-Ses sistemi ve LED ekranların kurulumu
-Yapılan müzenin görüntüsü

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