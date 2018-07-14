HABER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma hazırlıkları havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:02 | Son Güncelleme

 '15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşam başlayan çalışmalar devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma hazırlıkları havadan görüntülendi

Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA)- '15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşam başlayan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda son durum havadan görüntülendi.
15 Temmuz Şehitler Makamı önünde yapılacak anma programı için 12 dev LED ekran, 7 kademe ses kulesinden oluşan sahne kuruluyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre de yarın İETT otobüsleri Zincirlikuyu'ya D-100 güzergahından ring sefer yapacak. 15 Temmuz Şehitler Makamı, köprü güzergahı ve katılım yollarında da gerekli tedbirleri aldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma hazırlıkları havadan görüntülendi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma hazırlıkları havadan görüntülendi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma hazırlıkları havadan görüntülendi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma hazırlıkları havadan görüntülendi

PARTNERCinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!Cinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!
Nusr-Et'in Bebek şubesi mühürlendiNusr-Et'in Bebek şubesi mühürlendi
Tüm dişlerini kaybeden Öztürk: Acı içinde yaşıyorumTüm dişlerini kaybeden Öztürk: Acı içinde yaşıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da plazanın 20'inci katından düşerek ölen Şüle Çet davasında flaş gelişme!

Ankara'da plazanın 20'inci katından düşerek ölen Şüle Çet davasında flaş gelişme!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti

Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi

Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi

Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!

Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.