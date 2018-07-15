15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma hazırlıkları havadan görüntülendi

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam düzenlenecek anma etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı. Son kontrollerin yapıldığı alan havadan fotoğraflandı. Şehitler Makamı'nın çevresindeki toplanmalar sürerken kurulan platformda da son hazırlıkların yapıldığı görüldü. Anma etkinlikleri nedeniyle köprü saat 14.00'da trafiğe kapatılacak.



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