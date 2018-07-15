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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma hazırlıkları havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:17 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam düzenlenecek anma etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam düzenlenecek anma etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı. Son kontrollerin yapıldığı alan havadan fotoğraflandı. Şehitler Makamı'nın çevresindeki toplanmalar sürerken kurulan platformda da son hazırlıkların yapıldığı görüldü. Anma etkinlikleri nedeniyle köprü saat 14.00'da trafiğe kapatılacak.

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