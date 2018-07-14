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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ARAÇ YANGINI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Enver ALAS  15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir araçta yangın çıktı.

Haber-Kamera: Enver ALAS
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir araçta yangın çıktı. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte tüm şeritler trafiğe kapatıldı. İtfaiye müdahale sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Aracın yanması
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detaylar

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