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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geniş güvenlik önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' nedeniyle yapılacak etkinlikler için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası ayağında hazırlıklar tamamlandı.

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' nedeniyle yapılacak etkinlikler için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası ayağında hazırlıklar tamamlandı. Polis tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, basın mensupları ve görevliler dışarı çıkarılarak köpeklerle arama yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yakına kurulan sahne çevresi ve basın mensuplarına ayrılan alan bariyerlerle kapatıldı. Alanda Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinin yanı sıra, özel hareket polisleri de bulunuyor.

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