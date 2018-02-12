15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, bir şahsın aracıyla trafiği kesmesi nedeniyle ulaşım Anadolu Yakası yönüne bir süre durdu.
Alınan bilgiye göre, köprüde aracını iki şeridi kapatacak şekilde park eden kişinin, bir yakını tarafından dolandırıldığı için böyle bir eylem yaptığı iddia edildi.
Şahsın gözaltına alınmasının ardından köprüde trafik normale döndü.
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