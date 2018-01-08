HABER

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar girişimi!

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 16:53 | Son Güncelleme 10 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde erkek bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışmalarını sürdürürken köprüde trafik yoğunluğu yaşandı. Şahıs, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışması neticesinde ikna edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşlarındaki bir erkek köprü üzerine çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İntihar girişiminde bulunan şahsa yaklaşan polis ekipleri, şahsı ikna etme çalışmalarına başladı. Bu esnada itfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimaline karşı çevrede önlem alarak, köprü altına havalı minder serdi. Polisin 3 saatlik ikna çabaları sonucu şahıs intihar etmekten vazgeçerek polislere teslim oldu.

İHA

1 ay önce intihar eden eşinin mezarı başında intihar etti
16 yaşındaki lise öğrencisinden intihar girişimi: Kendini boşluğa bıraktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
intihar trafik Edirne trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

En Çok Okunan Haberler

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Köprüden başka intihar edecek yer yok mu kardeşim git binadan at kendini.Gider ayak binlerce küfür yeme.
AKP Ve MHP ye kızanlar soluğu köprüde alıyor.Ulan adam yerine koyup ta bu kişilik sahibi olmayanlar yüzünden ölünür mü?
N'olmuş n'olmuş, atlamış mı, ölmüş mü???
hehehe artık trafik insan hayatından da değerli. oraya gelip at at diye tezurat edenler bile olabilir.
Köprü korkuluklarını şık bir şekilde yükseltin kimse geçemesin.
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu: 107 gözaltı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu: 107 gözaltı

İzmit'te yolcu midibüsü su kanalına düştü: 3 yaralı

İzmit'te yolcu midibüsü su kanalına düştü: 3 yaralı

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti

CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti

Ev basan polisler neye uğradığını şaşırdı!

Ev basan polisler neye uğradığını şaşırdı!

FETÖ sanığı mahkeme heyetini tehdit etti

FETÖ sanığı mahkeme heyetini tehdit etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.