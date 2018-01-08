15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar girişimi!

Olay, saat 15.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşlarındaki bir erkek köprü üzerine çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İntihar girişiminde bulunan şahsa yaklaşan polis ekipleri, şahsı ikna etme çalışmalarına başladı. Bu esnada itfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimaline karşı çevrede önlem alarak, köprü altına havalı minder serdi. Polisin 3 saatlik ikna çabaları sonucu şahıs intihar etmekten vazgeçerek polislere teslim oldu.
İHA
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