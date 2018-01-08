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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar girişimi! Köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 16:53 | Son Güncelleme 1 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde erkek bir şahıs intihar girişiminde bulunuyor. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışmalarını sürdürürken köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı, Ortaköy viyadüğü üzerinde bir kişi korkuluklara çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müzakereci polisler, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalışıyor. İntihar girişimi nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Ayrıntılar geliyor...

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intihar trafik Edirne trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Köprüden başka intihar edecek yer yok mu kardeşim git binadan at kendini.Gider ayak binlerce küfür yeme.
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