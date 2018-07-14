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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 15:56 | Son Güncelleme

Otomobilin sürücüsü yangından yara almadan kurtuldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil yandı

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir otomobilde çıkan yangın söndürülürken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Avrupa'dan Asya'ya istikametine sağ şeritte seyreden İ.A. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü araçtan inerek yardım istedi.

Köprüde bulunan polislerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürüldü. Yangında, otomobil tamamen yandı.

Bu sırada köprüde Avrupa'dan Asya'ya geçişte trafik akışı bir süre durduruldu.

Öte yandan Asya'dan Avrupa'ya geçen sürücülerin yangına bakmak istemesi köprüde trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü otomobil yangın

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