15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programı başladı (2)

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK-Yılmaz BEZGİN- Anıl UÇAN / İstanbul (DHA) - İSTANBUL'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program başladı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması saat 21.00 sıralarında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camii İmamı İshak Danış, Kur'an-ı Kerim okudu.
Kur'an-ı Kerim'in okunmasının andından dev ekrana fotoğrafları yansıtılan şehitler isimleri okunurken, vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı kişilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Anma programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapacak.
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