15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEKİ ANMA PROGRAMI BAŞLADI

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program 21.00 sıralarında başladı. Programın açılışında Kur'an-ı Kerim okundu. Program şehitlerin adlarının okunmasıyla sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Toplanan kalabalık
-Kur'an-ı Kerim okunması
Detaylar
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