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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 21:20 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program 21.00 sıralarında başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programı başladı

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program 21.00 sıralarında başladı. Programın açılışında Kur'an-ı Kerim okundu. Program şehitlerin adlarının okunmasıyla sürüyor. Köprüdeki kalabalık havadan da fotoğraflandı

(FOTOĞRAF)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programı başladı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programı başladı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programı başladı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programı başladı

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